В Покровске за жестокое обращение будут судить владельца «зоопарка смерти»Сегодня, 15:59
Первое подготовительное заседание суда по делу о конфискации животных из частного зоопарка Игоря Падалко состоится в Покровске 13 марта. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает «Українське об’єднання захисників тварин» со ссылкой на реестр судебных решений.
Иск против Падалко в Красноармейский горрайонный суд подала Государственная экологическая инспекция Украины.
Зоозащитники отмечают, что требованиями экоинспекции является конфискация всех животных по статье 89 КУоАП (Жестокое обращение с животными).