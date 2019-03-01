В Покровске за жестокое обращение будут судить владельца «зоопарка смерти»

Первое подготовительное заседание суда по делу о конфискации животных из частного зоопарка Игоря Падалко состоится в Покровске 13 марта. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает «Українське об’єднання захисників тварин» со ссылкой на реестр судебных решений.

Иск против Падалко в Красноармейский горрайонный суд подала Государственная экологическая инспекция Украины.

Зоозащитники отмечают, что требованиями экоинспекции является конфискация всех животных по статье 89 КУоАП (Жестокое обращение с животными).