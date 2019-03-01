НАБУ пришло с обысками к Гладковским

Национальное антикоррупционное бюро сегодня проводит около 20 обысков, в частности у Олега и Игоря Гладковских и Андрея Рогозы, которые фигурируют в скандальном расследовании Bihus.Info.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга 7 марта, сообщает 112 Украина.

«Мы зарегистрировали 2 уголовных производства, и сегодня в рамках одного из них был проведен ряд обысков, их около 20, в том числе по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан. Сейчас следственные действия продолжаются. Расследования проводятся с самого начала, потому что до этого расследования мы данных, которые содержатся в той же переписке, не имели», - сказал Сытник.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.