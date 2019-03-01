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Еще один кандидат отказался баллотироваться в президенты

Сегодня, 12:46 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия в среду, 6 марта, вечером получила обращение от кандидата на пост президента заместителя командующего Сил специальных операций Сергея Кривоноса об отказе баллотироваться.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

«Вчера в районе 17:30 уполномоченный Кривоноса принес соответствующее обращение», - рассказали в Центризбиркоме.

В то же время отмечается, что по состоянию на утро 7 марта обращений от других кандидатов об отказе баллотироваться в ЦИК не поступало.

Сам Кривонос пояснил отказ баллотироваться тем, что считает нецелесообразной смену Верховного главнокомандующего ВСУ во время войны

«Я взвешенно оцениваю каждый свой шаг. Поэтому, пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не просто для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост Президента Украины. Я делаю это в интересах граждан и будущего Украины! Считаю сегодня в тех условиях, которых находится государство, нецелесообразной смену Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - написал он на своей странице в Facebook.


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