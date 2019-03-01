Украина продлевает безвиз для граждан Северной Македонии

Президент Украины Петр Порошенко продлил безвиз для граждан Северной Македоний еще на год.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу, с 16 марта 2019 до 15 марта 2020 года вводится безвизовый режим въезда и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Северной Македонии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней. В указе отмечается, что безвиз продлевают для реализации принципов добрососедского партнерства между странами.