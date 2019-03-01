Зашедшие в Одессу корабли турецких ВМС могут посетить все желающие

Утром 6 марта в акваторию Одесского порта зашли корабли турецких ВМС – фрегат TCG BARBAROS и ракетный катер TCG MARTI. Фрегат пришвартовался к 16 причалу морского вокзала, ракетный катер – к яхтенному плав-пирсу с левой стороны пассажирского комплекса (причал 18-а).

Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

По информации Генконсульства Турецкой Республики в Одессе, визит осуществляется в рамках тактических учений «Голубая Родина - 2019». Пребывание кораблей в Одесском порту планируется с 6 по 8 марта.

На странице Генконсульства в Facebook также сообщается, что 6 и 7 марта корабли будут открыты для свободного посещения:

6 марта - с 14:00 до 17:00,

7 марта - с 09:30 до 12:00, а потом с 14:00 до 17:00.

«Все жители города приглашаются посетить корабли», - сказано в сообщении дипломатического представительства.

Многоцелевой фрегат TCG BARBAROS (F-244) - главный в серии из четырех кораблей этого класса ВМС Турции. Назван в честь Хайреддина Барбароссы – выдающегося турецкого флотоводца, прославившегося в первой половине XVI века. Командуя пиратским флотом, он стал правителем Алжира, а затем капудан-пашой (адмиралом) Османской империи.

Фрегат построен в Германии, принят в состав флота в 1997 г. Дедвейт 3380 тонн. Длина 118 метров. Вооружение ракеты Harpoon, Sea Sparrow, 127-мм артиллерийская установка, зенитно-артиллерийский комплекс, два торпедных аппарата и многоцелевой вертолет.

Основное вооружение TCG MARTI (P-341): ракеты «Гарпун», а также артиллерийская установка и зенитные средства.