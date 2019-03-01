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В Украине отменили книгу жалоб и предложений

Сегодня, 15:50 citynews.net.ua | Напечатать

Правительство на восьмом дерегуляционном заседании отменил 149 устаревших актов 1993-1997 годов, среди которых — норма об обязательном ведении книги жалоб и предложений.

Проекты постановлений для восьмого дерегуляционного Кабмина презентовал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает Укринформ.

"Сегодня мы проводим восьмой дерегуляційний Кабмин. Предлагаем отменить или изменить ряд норм, которые оказывают чрезмерное и неоправданное давление на бизнес, в частности, 149 устаревших актов 1993-1997 годов", - сказал Кубив.

По его мнению, правительство должно усовершенствовать лицензирование хозяйственной деятельности, а именно: устранить бюрократические препоны и уменьшить контакты бизнеса с государственными органами. Это уменьшит издержки бизнеса на 960 млн грн в год.

В частности, Кубив назвал три ключевых изменения, которые принял восьмой дерегуляционный Кабмин.

"Предлагаем отменить обязательное требование ведения так называемой "Книги жалоб и предложений" как советский рудимент, который не защищает потребителя, но создает дополнительные издержки для бизнеса и возможности для злоупотреблений со стороны проверяющих органов. Расходы всех компаний в год из-за книги жалоб достигают 125 млн грн", - сказал первый вице-премьер.

Следующим изменением, которое должно быть отменено, он назвал максимальную надбавку в 10% на медицинские изделия, что позволит использовать рыночное ценообразование.

"Действие максимальной надбавки привело к искусственному дефициту на рынке качественного медицинского оборудования и изделий для применения в терапии орфанных заболеваний", - рассказал чиновник.

Также по предложению Минэкономразвития иностранцам разрешат оформлять долгосрочные визы в департаменте консульской службы МИД без выезда с территории Украины. "Это позволит упростить привлечение высококвалифицированных специалистов как в частный сектор, так и в наблюдательные советы государственных предприятий", - добавил Кубив.

Он напомнил, что 1 мая эксперты Всемирного банка будут просчитывать рейтинг Украины по легкости ведения бизнеса и призвал к этой дате принять все изменения, которые облегчат его ведения.


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