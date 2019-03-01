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Послы ЕС утвердили «азовские санкции» против 8 россиян

Сегодня, 14:40 citynews.net.ua | Напечатать

Послы Европейского Союза одобрили введение дополнительных санкций против граждан России. Восемь человек, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года, ожидает замораживание счетов и запрет въезда в ЕС, сообщает Радио Свобода.

Решение будет официально одобрено на следующей неделе.

Среди этих восьми человек – силовики, которые принимали участие в захвате моряков, и судьи, которые принимали решение об их аресте.

Кроме того, на следующей неделе будут официально продлены на полгода уже имеющиеся санкции против 163 физических и 44 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.


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