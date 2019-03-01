Украина – в четверке стран с самым дешевым мобильным интернетом

Украина попала в список стран с самым дешевым мобильным интернетом, заняв четвертое место после Индии, Кыргызстана и Казахстана.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Worldwide mobile data pricing.

«В Украине есть три провайдера, которые борются за насыщенный рынок. Мобильная передача данных в Украине дешевая и в изобилии», - говорится в сообщении.

Средняя цена одного гигабайта мобильных данных составляет 0,51 доллара за гигабайт.

Для сравнения, наиболее дорогие мобильные данные в таких странах как: Зимбабве (средняя стоимость мобильного интернета 75 долл. за гигабайт), Греция (почти 33 долл.), Чад (23 долл.), Швейцария (свыше 20 долл.), Туркменистан (почти 20 долл.), Гренландия (около 17 долл.), Мозамбик (около 16 долл.), Португалия (14 долл.), Норвегия (13 долл.).