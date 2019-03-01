За пять лет оккупации РФ превратила Крым из жемчужины в черную дыру

За пять лет, прошедших со времени незаконной аннексии Крыма, оккупанты превратили полуостров из жемчужины Черного моря в черную дыру.

Об этом во время тематического семинара в Европарламенте под названием «Крым. Украденный полуостров» заявил бельгийский евродепутат, член группы «друзей Украины» Марк Демесмакер, пишет Укринформ.

Данное мероприятие было посвящено пятой годовщине российской вооруженной агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я дважды посещал Крым, еще до его аннексии, понятно. В те времена это был бриллиант, жемчужина на Черном море. Был поражен его красотой и людьми, которые мирно жили вместе и уважали друг друга. После пяти лет российской аннексии это больше не жемчужина. Это выглядит как черная дыра. Изолированная, оккупирована, аннексирована Российской Федерацией. Там можно увидите то, что и в остальной Российской Федерации – никакой свободы слова, преследования инакомыслия, всех, кто не согласен с официальной политикой аннексии и оккупации, где много политических заключенных находятся в тюрьмах, как в Крыму, так и в России», - сказал депутат Европейского парламента.