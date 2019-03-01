Денисова просит сделать срочную операцию Грибу

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала уполномоченного по правам РФ Татьяну Москалькову способствовать тому, чтобы украинскому политзаключенному Павлу Грибу сделали срочную операцию.

Об этом сообщается в Facebook Денисовой.

Омбудсмен сообщила, что украинский врач констатировал ухудшение состояния здоровья Гриба во время судебного заседания 4 марта.

"Обратилась к Москалькової с просьбой, чтобы Павлу Грибу сделали срочную хирургическую операцию. Ведь присутствовавший на судебном заседании (4 марта 2019 года) украинский врач констатировал ухудшение состояния здоровья парня и отметил, что предоставленные условия содержания несут угрозу для жизни", - говорится в сообщении.

Кроме того, Денисова сообщила Москальковой, что политзаключенному Владимиру Дудке нужна медицинская помощь и надлежащие условия содержания. Российский омбудсмен пообещала повторно проверить условия и состояние его здоровья.