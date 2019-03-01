Неизвестные напали на экс-главу антикоррупционной комиссии ОГА в Запорожье

В Запорожье неизвестные избили и ограбили бывшего руководителя антикоррупционной комиссии Запорожской ОГА.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Так, полицейские устанавливают мотив совершенного нападения. На месте преступления работают эксперты-криминалисты и кинологи.

Сообщается, что врачи предварительно диагностировали у него перелом костей черепа. Пострадавшего немедленно госпитализировали в реанимационное отделение.

Было установлено, что около 15:00 возле подъезда собственного дома на пострадавшего совершили нападение. Четверо неизвестных ударили по голове экс-главу антикоррупционного комиссии ОГА.

По факту открыто уголовное производство по ст.15, ст.115 (Покушение на убийство) и ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.