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НАБУ открыло еще одно дело по хищениям в оборонке

Вчера, 16:49 citynews.net.ua | Напечатать

По результатам анализа информации, изложенной в третьей части журналистского расследования о фактах коррупции в оборонке, детективы НАБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство.

Как сообщается на странице Бюро в Facebook, предварительная правовая квалификация – ч.5 ст.191 УК Украины

«Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании «Укрспецэкспорт», при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники», - говорится в сообщении.

Чтобы предотвратить распространение недостоверной информации, в НАБУ отметили: приведенные факты и переписку между фигурантами обнародованных трех частей упомянутого расследования журналистов, которые, как предполагается, могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, ГПУ в НАБУ никогда не передавала.

Однако НАБУ получило материалы, касающиеся других фактов, которые были приобщены к расследованию детективов.


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