8 игроков «Шахтера» вызваны в сборную Украины

По окончании первого этапа УПЛ восемь игроков ФК «Шахтер» отправятся в сборную Украины.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Вызов для участия в учебно-тренировочном сборе и стартовых поединках квалификации Евро-2020 получили Андрей Пятов, Сергей Болбат, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко и Марлос», – сообщили в пресс-службе.

18 марта сборная Украины соберется в Киеве, а 22 и 25 числа проведет выездные матчи с Португалией и Люксембургом. Также в отборочной группе B выступят сербы и литовцы