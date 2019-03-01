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В Украине ожидается похолодание в среду

Сегодня, 12:43 citynews.net.ua | Напечатать

Завтра, 6 марта, ожидается похолодание в Украине перед существенным потеплением.

Об этом сообщил Facebook синоптика Натальи Диденко.

Она отметила, что температура воздуха в течение завтрашнего дня снизится на севере Украины до +1 +6 градусов.

"Среда, 6 марта, в Украине будет переходным днем ​​к теплому прыжку. Ведь именно завтра похолодает перед существенным потеплением, которое ворвется в Украину 7-8 марта. Температура воздуха в течение завтрашнего дня снизится на севере Украины до + 1 + 6 градусов. На юге будет тепло, +7 +13 градусов. В большинстве областей Украины +4 +9 градусов, на Закарпатье до +9 +12 градусов", - отметила синоптик.

Указано, что дожди пройдут в западных областях, на севере будет влажная погода, а вдоль северной границы даже возможен мокрый снег. Вместе с тем на большей части территории Украины будет сухая погода.

"Ветер завтра днем ​​притихнет, чтобы снова 7-го марта разогнаться до сильного", - написала Диденко.

По ее словам, в четверг, 7 марта, потеплеет до +10 +15 градусов, а на востоке и северо-востоке будет прохладнее - + 3 + 9 градусов.

"Идет замечательная солнечная погода, но с сильнейшими порывами ветра! Не вылетите за пределы района. 8 марта высокая температура воздуха охватит всю Украину, однако сильный ветер удержится", - указано в сообщении.

Кроме того, в Киеве завтра, 6 марта, будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки, немного похолодает - в столице ожидается около 5 градусов.

Напомним, ранее Диденко сообщала, что в первые дни календарной весны в Украине ожидается похолодание, а также осадки.


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