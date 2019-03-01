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«Укроборонпром» опроверг информацию о завышении цен на приборы для Ан-26

Сегодня, 11:38 citynews.net.ua | Напечатать

В «Укроборонпроме» заявили, что информация о якобы завышении цен на приборы для Ан-26, обнародованная программой «Наші гроші», имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики», сообщает пресс-служба госконцерна.

«Учитывая распространение некорректной информации по осуществлению капитального ремонта двух самолетов Ан-26 для иностранного заказчика, ГК «Укроборонпром» должен сообщить следующее. Подчеркиваем, что информация, обнародованная программой «Наші гроші», имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики. Ведь авторы не привели в сюжете точку зрения концерна, которая им была предоставлена по их запросу», – говорится в сообщении.

В «Укроборонпроме» подчеркнули, что информация о так называемом семикратном завышении цен на приборы для Ан-26 является некорректной. «В договоре с иностранным заказчиком было предусмотрено установление на два самолета комплектов высотомеров по три прибора в каждом. Согласно условиям договора указанные приборы должны были заменены на новые, изготовленные не позднее 2015 года», – подчеркнули в концерне.

«Украинские авиационные предприятия, к которым обращались представители концерна, сообщили об отсутствии этих высотомеров. Единственной компанией, которая согласилось доставить эти изделия, было ООО «АН-Сервис». Они были проверены специалистами ГП «410 завод ГА» и представителями заказчика», – подчеркнули в «Укроборонпроме».

В ГК отметили, что других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014 года) официально не зафиксировано. «Подчеркиваем, что не комментируем вопросы доставки высотомеров в Украину, поскольку предприятия концерна не предоставляли услуги по логистике. В то же время отмечаем, что категорически некорректным является утверждение журналистов о стоимости товаров без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости», – говорится в сообщении.

«Об оптимальной цене закупки свидетельствует то, что страна-заказчик приобрела эти приборы именно у украинской стороны, а не непосредственно у производителя - РФ, которая и является ее партнером в Таможенном союзе и могла предложить свою цену. Подчеркиваем, что прибыль концерна по этой поставке был не меньше рентабельности всего контракта. Выполнение этого договора обеспечило работой несколько тысяч работников авиастроительной отрасли Украины, а его общая стоимость составила около $6 млн», – подчеркнули в «Укроборонпроме».

Напомним, 4 марта журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.


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