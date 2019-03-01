» » В Украине хотят ввести штрафы за травлю на работе

В Украине хотят ввести штрафы за травлю на работе

Сегодня, 09:56 citynews.net.ua | Напечатать

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10118 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия моббингу».

Об этом сообщается на сайте парламента.

Авторами законодательной инициативы выступили девять народных депутатов, среди которых - председатель подкомитета по вопросам экономического, секторального сотрудничества и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Оксана Билозир и первый заместитель председателя Комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский, сообщает Укринформ.

Целью и задачей законопроекта является защита участников трудовых отношений от различных форм моббинга и установление административной ответственности за такие действия.

В частности, предлагается определить моббинг как психологическое, физическое, экономическое насилие, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемых в отношении работника, с целью унижения его человеческого достоинства, создание в отношении его напряженной, враждебной атмосферы и принуждение к смене места работы.

Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей о том, что моббинг влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста (от 850 грн до 1700 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ) или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов .

За травлю, совершенную группой лиц, или если она повлекла вред здоровью, а также за травлю работников владельцем предприятия или уполномоченным им лицом предлагается установить штраф в размере от ста до двухсот НМДГ (3400 грн) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Также авторы законопроекта предлагают предусмотреть наказание за несообщение владельцем о случаях моббинга Национальной полиции.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:59

Ощадбанк будет выдавать субсидии деньгами только после регистрации

Сегодня, 10:19

Волкер призвал РФ немедленно освободить задержанных 100 дней назад украинских моряков

Сегодня, 09:00

Боевики вели огонь из танков и артиллерии, 1 военный погиб

Вчера, 18:55

Боевики шесть раз обстреляли позиции подразделений ООС

Вчера, 17:48

Российские оккупанты испытывают технику и проводят «учебные стрельбы» по позициям ВСУ

Вчера, 16:43

Жительница Луганщины получила срок за посягательство на территориальную целостность Украины

Вчера, 16:41

Оперативники Госпогранслужбы разоблачили попытку легализации российских террористов на территории Украины

Вчера, 15:37

На Луганщине запустили новый автобусный рейс Золотое - Попасная

Вчера, 14:40

Капитан луганской "Зари" стал лучшим игроком 20 тура УПЛ

Вчера, 13:47

Командир танкового экипажа «ДНР» «Ветерок» перешла на сторону Украины

Вчера, 12:47

На Луганщине на блокпосту задержали боевика

Вчера, 11:53

За сутки линию разграничения пересекли 25,4 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 11:38

«Укроборонпром» опроверг информацию о завышении цен на приборы для Ан-26

Сегодня, 10:59

Ощадбанк будет выдавать субсидии деньгами только после регистрации

Сегодня, 10:17

Под Харьковом от отравления наркотиками умер подросток

Сегодня, 10:04

В Крыму за месяц вынесли 7 приговоров за отказ служить в армии РФ

Сегодня, 09:56

В Украине хотят ввести штрафы за травлю на работе

Сегодня, 09:50

ЦИК увеличила сумму расходов на выборы президента

Вчера, 18:40

В школе Чернигова распылили газ, семерых детей повезли в больницу

Вчера, 18:36

В Киеве задержали мать, которая выбросила новорожденного ребенка

Вчера, 18:08

ПЦУ отдаст свои зарубежные приходы Константинополю

Вчера, 17:40

Украинские лучники с шестью медалями заняли третье место на чемпионате Европы

Вчера, 16:59

Аваков: Возле офиса Зеленского нашли "прослушку"

Вчера, 16:58

Суд по делу Штепы перенесли: она опять заболела

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 