В Украине хотят ввести штрафы за травлю на работе

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10118 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия моббингу».

Об этом сообщается на сайте парламента.

Авторами законодательной инициативы выступили девять народных депутатов, среди которых - председатель подкомитета по вопросам экономического, секторального сотрудничества и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Оксана Билозир и первый заместитель председателя Комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский, сообщает Укринформ.

Целью и задачей законопроекта является защита участников трудовых отношений от различных форм моббинга и установление административной ответственности за такие действия.

В частности, предлагается определить моббинг как психологическое, физическое, экономическое насилие, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемых в отношении работника, с целью унижения его человеческого достоинства, создание в отношении его напряженной, враждебной атмосферы и принуждение к смене места работы.

Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей о том, что моббинг влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста (от 850 грн до 1700 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ) или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов .

За травлю, совершенную группой лиц, или если она повлекла вред здоровью, а также за травлю работников владельцем предприятия или уполномоченным им лицом предлагается установить штраф в размере от ста до двухсот НМДГ (3400 грн) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Также авторы законопроекта предлагают предусмотреть наказание за несообщение владельцем о случаях моббинга Национальной полиции.