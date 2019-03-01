ЦИК увеличила сумму расходов на выборы президента

Центральная избирательная комиссия увеличила сумму расходов на подготовку и проведение выборов президента на 6 млн 74 тыс. 671 грн, сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Комиссия внесла изменения в смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК от 3 января 2019 года № 6 (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК от 11 февраля 2019 года № 284), изложив его в новой редакции. После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 грн и составляет 282 млн 53 тыс. 202 грн», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что соответствующую сумму ЦИК перераспределил из резерва средств на свои расходы.