ПЦУ отдаст свои зарубежные приходы Константинополю

Первые зарубежные приходы Православной церкви Украины уже скоро перейдут в подчинение Константинопольского патриарха.

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

По его словам, процесс перехода не может быть быстрым, но он уже начался.

«Уже сейчас, например, в Европе есть много приходов, которые самостоятельно изъявили желание подчиняться Вселенскому патриархату. Я даже разговаривал несколько дней назад с определенными представителями общин, которые говорят: «Мы имеем хорошие отношения, мы уже переходим». Сейчас я готовлю отпускные грамоты для тех священников, на которых имеются запросы», - рассказал митрополит.

«Есть некоторые общины, не желающие переходить. Но мы будем иметь с ними диалог. Со стороны патриарха Варфоломея нет какого-то агрессивного настроя, вы должны сегодня передать нам эти приходы», - добавил Епифаний.

Он также рассказал, сколько суммарно в ПЦУ является приходов за рубежом.

«В Европе храмов, которые принадлежали нашей церкви, практически нет. Есть общины украинцев. Насколько мне известно, было где-то 46 общин на территории Европы и 15 на территории Америки. А в других регионах мира по 1-2 прихода», - рассказал митрополит Епифаний.