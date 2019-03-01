Украинские лучники с шестью медалями заняли третье место на чемпионате Европы

Сборная Украины заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который прошел в Самсуне, Турция. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинские спортсмены завоевали две золотые медали, три серебренные и одну бронзовую.

Награды высшей пробы принесли юниоры Иван Кожокарь и Жанна Наумова. Серебро в активе мужской команды, в составе которой были Юрий Гавелко, Владислав Лисняк и Виктор Рубан.

Также серебро завоевали юниорки в составе Александры Кукурузяк, Жанны Наумовой и Елизаветы Сикало. Бронзу взяла женская команда, за которую принимали участие Анастасия Павлова, Полина Родионова и Лидия Сиченникова.