Возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского полиция обнаружила элементы аппаратуры прослушивания.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование", - отметил Аваков.

В то же время по сообщению отдела коммуникации полиции Киева, столичная полиция проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа.