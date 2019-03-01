15 марта в Центре изобразительных искусств BOZAR в Брюсселе стартует фестиваль украинской культуры «Украинская весна».

Как сообщают организаторы, «Украинская весна» продолжает ряд проектов Ukraine on Film, и уже четвертый год подряд представит национальное кино в Брюсселе,

Фестиваль проходит в Центре изобразительных искусств BOZAR, одной из ключевых культурный институций Бельгии.

«Украинская весна» откроется концертом фрик-кабаре Dakh Daughters. Группа выступала в разных городах Украины, а также во Франции, Австрии, Германии, Польше, Бразилии, собирала аншлаги в культовом парижском театре Le Trianon. Участница группы Руслана Хазипова исполнила одну из ролей в фильме «Дикое поле», который будет представлен в рамках фестиваля.

В кинопрограмму Ukrainian Spring вошли четыре фильма:

- «Дикое поле» – экранизация культового романа Сергея Жадана «Ворошиловград»;

- «Брама» Владимира Тихого;

- анимация «Украденная принцесса: Руслан и Людмила»;

- «Лебединое озеро. Зона» Юрия Ильенко, экранизация сценария Сергея Параджанова.

В рамках фестиваля пройдет дискуссия «Пять лет Революции достоинства», в которой примут участие писатель Сергей Жадан и драматург ПавелАрье, а также творческая встреча с Сергеем Жаданом в доме Общества украинцев в Бельгии.