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ДТП в Польше: погибли граждане Украины

Сегодня, 11:20 citynews.net.ua | Напечатать

ДТП в Польше: погибли граждане УкраиныВ Польше попал в дорожно-транспортное происшествие украинский автобус сообщением Киев-Свиноуйсьце. Об этом сообщает tvn24.

Как отмечается, авария произошла в 02:40 по киевскому времени в населенном пункте Тур Лодзинского воеводства Польши. Вследствие ДТП погиб водитель и еще двое человек попали в больницу.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у грузовика, который ехал по трассе, оторвалось колесо и попало в кабину автобуса, в результате чего он опрокинулся в ров. Польская полиция сообщает, что водитель грузовика был трезв.

Известно, что все пассажиры в автобусе были украинцами. Всего их было 15. Остальных украинцев, которые не пострадали в ДТП, разместили в школе неподалеку от места ДТП.


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