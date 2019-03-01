ДТП в Польше: погибли граждане Украины

В Польше попал в дорожно-транспортное происшествие украинский автобус сообщением Киев-Свиноуйсьце. Об этом сообщает tvn24.

Как отмечается, авария произошла в 02:40 по киевскому времени в населенном пункте Тур Лодзинского воеводства Польши. Вследствие ДТП погиб водитель и еще двое человек попали в больницу.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у грузовика, который ехал по трассе, оторвалось колесо и попало в кабину автобуса, в результате чего он опрокинулся в ров. Польская полиция сообщает, что водитель грузовика был трезв.

Известно, что все пассажиры в автобусе были украинцами. Всего их было 15. Остальных украинцев, которые не пострадали в ДТП, разместили в школе неподалеку от места ДТП.