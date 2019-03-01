Порошенко назвал дату запуска авиарейсов в Ужгород

С 15 марта 2019 года в Украине запустят авиарейсы сообщением Киев-Львов-Ужгород.

Об этом сообщает Facebook президента Петра Порошенко.

Порошенко отметил, что в Украине восстанавливают регулярное авиационное сообщение с Ужгородом после договоренностей с президентом Словакии Андреем Киской.

"Начинаем 15 марта с одного рейса в неделю сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании "Мотор Сич". Но я уверен в перспективах развития аэропорта и прилегающей инфраструктуры", - добавил Порошенко.