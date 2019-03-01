В марте украинцы будут отдыхать 11 дней

В марте 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 11 выходных дней.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В этом году официальный праздник, Международный женский день, выпадает на пятницу. Таким образом, выходными будут три дня подряд - с 8 до 10 марта.

Также в марте будет десять выходных дней (суббота и воскресенье), а рабочих - 20 дней из 31.