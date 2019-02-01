ГБР существенно увеличивает штат следователей в теруправлении Краматорска

Конкурс на 13 должностей следователей объявлен в теруправлении Государственного бюро расследований в Краматорске.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Сейчас в теруправлении ГБР в Краматорске по штату 32 следователя. Наиболее нагруженный отдел - по расследованию военных преступлений, где один следователь расследует 36 производств. В среднем на одного следователя теруправления приходится 22 уголовных производства. Решением Директора ГБР увеличен штат следователей в Краматорске до 45 должностей. Это сделано за счет вакантных должностей оперативников», - сказал директор теруправления ГБР в Краматорске Артем Матвеев.

Прием документов продлится по 20 марта 2019 года.

Также в теруправлении ГБР в Краматорске объявлен конкурс на 8 должностей государственной службы.