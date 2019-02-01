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На Донетчине вернули в госсобственность землю парка «Меотида» на берегу Азовского моря

Сегодня, 17:56 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области прокуратура вернула государству незаконно переданный в частную собственность участок земли стоимостью свыше 226 тыс. грн в Национальном природном парке «Меотида» на побережье Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Первомайским районным судом Донецкой области полностью удовлетворены исковые требования Мариупольской местной прокуратуры № 1 к Мелекинському сельскому совету Мангушского района и физическому лицу о признании незаконными и отмене решения совета и государственного акта на право собственности на земельный участок, который относится к землям природно-заповедного фонда Украины», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, 2 июня 2010 года, на основании решения Мелекинського сельского совета, в частную собственность гражданину для строительства жилого дома незаконно был передан земельный участок площадью 0,1 га. Участок находится в водоохранной зоне заказника общегосударственного значения «Белосарайская коса» и входит в состав Национального природного парка «Меотида».

Учитывая нарушения законодательства Украины, прокуратура обратилась в суд, который обязал незаконного землевладельца вернуть государству земельный участок стоимостью более 226 тыс. грн


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