Во Львове запустят оплату проезда с помощью SMS

С 5 марта Киевстар запускает во Львове сервис SMS-оплаты проезда в городском транспорте. Об этом говорится в сообщении оператора.

В октябре прошлого года оператор запустил сервис в Ивано-Франковске. В компании отмечают, что ежемесячно количество пользователей сервиса увеличивается минимум на 23%. С февраля 2019-го SMS-оплата транспорта стала доступна также в Виннице.

Чтобы оплатить проезд, пассажиру нужно отправить SMS с кодом маршрута на номер 877 и подождать 2 минуты для подтверждения оплаты. Плата за SMS не снимается, пассажир оплачивает только стоимость билета. Сервис реализован на базе услуги оператора "Смарт-деньги".