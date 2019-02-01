В Киеве на Оболони взорвался автомобиль

В Киеве произошел взрыв в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда, 28 в Оболонском районе.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Как отмечается, взорвалась граната в автомобиль Audi. По предварительной информации, водителя госпитализировали.

"Только в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв. По предварительной информации - кто-то подбросил гранату в автомобиль Audi (KA7777AH). Говорят, что водителя госпитализировали в больницу. Детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

В столичной полиции инцидент пока не прокомментировали.