В НОТУ заявляют, что звонили только Freedom Jazz и KAZKA

Национальная общественная телекомпания Украины предлагала участие в Евровидении после отказа Maruv только двум группам: KAZKA и Freedom Jazz.

Об этом на брифинге заявила член правления НОТУ Александра Кольцова, сообщает 112 Украина.

«Когда журналисты и блогеры, и сторонники MARUV в частности, начали искать факты о всех коллективах и их обнародовать... может, и хорошо, что мы дошли только до третьего места и не стали всех приглашать. Мне очень понравились фотожабы о том, звонили ли мы Павлу Зиброву, или пошлем ли мы еще раз группу «Грынджолы». Я вполне понимаю иронию артистического цеха. Мы сделали только два звонка - группам KAZKA и Freedom Jazz», - заявила Кольцова.

Напомним, победу на нацотборе одержала певица MARUV с песней Siren Song.

25 февраля общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин.

Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе.

После того этого представители «Общественного» предложили участвовать в конкурсе группе KAZKA, но она тоже отказалась.

Позже НОТУ отказалась от участия в песенном конкурсе.