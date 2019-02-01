Украина и Россия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало с соответствующим ведомством России протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море.

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

"После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить Протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля. Также направленный на подпись Протокол предоставляет ряд преимуществ для Украины. Одна из таких – распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ. Протокол подписан по дипломатическим каналам", – сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

По его словам, протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданству которой они принадлежат.

"Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности", – добавил он.