Канада выделила $ 3,8 млн на план действий Совета Европы для Украины

Канада выделила 5 млн канадских долларов (около $ 3,8 млн) на реализацию плана действий Совета Европы (СЕ) для Украины. Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины в Совете Европы, пишет «Европейская правда».

О выделении средств объявили сегодня, 27 февраля, на заседании Комитета министров Совета Европы в рамках визита украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

План СЕ направлен на улучшение законодательства Украины и приведение работы институтов в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

Канада имеет статус наблюдателя в Совете Европы.