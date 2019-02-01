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Канада выделила $ 3,8 млн на план действий Совета Европы для Украины

Сегодня, 18:40 citynews.net.ua | Напечатать

Канада выделила 5 млн канадских долларов (около $ 3,8 млн) на реализацию плана действий Совета Европы (СЕ) для Украины. Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины в Совете Европы, пишет «Европейская правда».

О выделении средств объявили сегодня, 27 февраля, на заседании Комитета министров Совета Европы в рамках визита украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

План СЕ направлен на улучшение законодательства Украины и приведение работы институтов в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

Канада имеет статус наблюдателя в Совете Европы.


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