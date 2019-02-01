Украинские БМП “переобуют” в отечественные гусеницы

Государственное предприятие "Завод им. Малышева" начал производство новых гусениц для БМП из специальных сталей украинского производства. Продукция уже успешно прошла испытания.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборнпрома".

"ГП "Завод им. Малышева", который входит в состав ГК "Укроборонпром", в рамках программы импортозамещения освоил и начал серийное производство новых гусениц для БМП из специальных сталей украинского производства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первые комплекты новых гусениц прошли испытания в воинских частях Минобороны, во время которых БМП на новых гусеницах преодолела более 1000 км по бездорожью и дорогам с твердым покрытием без единой поломки или отказов. Для пуска производства Завод им. Малышева освоил специальные технологические процессы в замкнутом цикле и создал новую производственную линию.

Кроме того, в Укроборонпроме напомнили, что Завод им. Малышева также осваивает сварки корпусов бронетранспортеров БТР-4 и БТР-3 с целью расширения их производства. Эти и другие работы, проведенные в 2018 году, позволили расширить номенклатуру продукции завода для нужд украинской армии, увеличить финансовые показатели предприятия и повысить зарплату для всех работников харьковского предприятия на 20%.