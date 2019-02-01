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"Укрзализниця" запускает ежедневное железнодорожное сообщение между Харьковом и Мариуполем

Сегодня, 14:40 citynews.net.ua | Напечатать

"Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение Мариуполь-Харьков с 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 31 марта пассажиры смогут добраться до Харькова из Мариуполя ежедневно вместо через день, как сейчас. Это станет возможным благодаря внедрению двогрупного поезда № 70 / 96-95 / 69 Мариуполь - Львов, Харьков / Бахмут с объединением / разъединением групп вагонов на станции Федоровка. Группа вагонов Мариуполь - Львов будет курсировать ежедневно, группа вагонов Мариуполь - Харьков - через день, группа вагонов Мариуполь - Бахмут - через день. Двогрупный поезд с группами вагонов Мариуполь - Харьков и Мариуполь - Бахмут будут  курсировать по очереди через день, что позволит обеспечить ежедневное прямое пассажирское сообщение между Мариуполем и Харьковом", - говорится в сообщении.

В группе вагонов Мариуполь - Бахмут будет предложено 260 мест за рейс, в группе вагонов Мариуполь - Харьков - 276 мест.

Запланированные объемы движения на этом участке останутся в существующих границах и соответствуют имеющемуся пассажиропотоку,отмечают в компании.

В "Укрзализныце" отметили, что сейчас курсируют поезда № 70/69 Мариуполь - Львов (ежедневно) и № 96/95 Мариуполь - Бахмут (через день)


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