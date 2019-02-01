«Славкурорт» проверит прокуратура

«Славкурорт» проверит прокуратураСегодня, 13:16
Депутаты Славянска Донецкой области обратились в прокуратуру в связи с земляными работами на территории ландшафтного парка «Славкурорт». Об этом сообщает «UA: Донбас».
Сейчас на территории «Славкурорта» находятся ямы глубиной 1 метр, вырванные декоративные деревья. Кроме этого, разобраны пешеходные дорожки и демонтированы трубы.
«Километрами разрыты траншеи, изымаются трубы. Делается это все без учета того, что это ценные заповедные земли», — прокомментировал депутат горсовета Славянска Алексей Яковленко.
Как заявил и.о. гендиректора «Славкурорт» Сергея Линника, трубы недействующей теплосети и пешеходные плиты были демонтированы, чтобы заработать на зарплаты сотрудникам курорта.
«Мы заработали там 305 208 гривен. Все эти деньги были выплачены на заработные платы», — сказал он.
В «Славкурорте» также утверждают, что работы в парке согласованы со всеми службами. В свою очередь, мэр Славянска Вадим Лях настаивает на том, что документ, разрешающий проведение земельных работ, является недействительным