«Славкурорт» проверит прокуратура

Депутаты Славянска Донецкой области обратились в прокуратуру в связи с земляными работами на территории ландшафтного парка «Славкурорт». Об этом сообщает «UA: Донбас».

Сейчас на территории «Славкурорта» находятся ямы глубиной 1 метр, вырванные декоративные деревья. Кроме этого, разобраны пешеходные дорожки и демонтированы трубы.

«Километрами разрыты траншеи, изымаются трубы. Делается это все без учета того, что это ценные заповедные земли», — прокомментировал депутат горсовета Славянска Алексей Яковленко.

Как заявил и.о. гендиректора «Славкурорт» Сергея Линника, трубы недействующей теплосети и пешеходные плиты были демонтированы, чтобы заработать на зарплаты сотрудникам курорта.

«Мы заработали там 305 208 гривен. Все эти деньги были выплачены на заработные платы», — сказал он.

В «Славкурорте» также утверждают, что работы в парке согласованы со всеми службами. В свою очередь, мэр Славянска Вадим Лях настаивает на том, что документ, разрешающий проведение земельных работ, является недействительным