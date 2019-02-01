Группа Freedom-Jazz отказалась от участия в Евровидении

Музыкальная группа Freedom-jazz, которая заняла второе место в Национальном отборе, отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Об этом говорится в сообщении коллектива на странице в Facebook.

Музыканты сообщили о том, что получили звонок из Национальной общественной телерадиокомпании Украины и решили отказаться от участия, поблагодарив украинцев за поддержку на стадии отбора.

«Может, когда-то мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе... Но только что мы получили звонок из НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019. На данный момент наш "Cupidon" летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время», - говорится в сообщении.

Певица Анна Корсун (MARUV) после победы в Нацотборе на Евровидении-2019 отказалась от подписания договора, назвав его условия кабальными. Певица, которая гастролирует в РФ, заявила, что не желает быть «битой на политической арене».

Имя представителя от Украины планировали объявить 26 февраля после того, как НОТУ и команда MARUV не пришли к согласию относительно условий контракта.