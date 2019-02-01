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Дронов и Зайцева должны солидарно выплатить 7,9 млн гривен компенсации

Сегодня, 17:53 citynews.net.ua | Напечатать

Киевский районный суд Харькова обязал обвиняемых по делу о ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова солидарно выплатить около 8 млн гривен компенсации семьям погибших и пострадавшим. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, согласно решению суда Дронов и Зайцева солидарно должны выплатить 7,9 млн гривен компенсации.

Кроме того, Дронов должен выплатить 800 тыс. гривен.

Также известно, что Киевский районный суд Харькова сегодня, 26 февраля, огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города.

Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы. Также Дронова и Зайцеву на три года лишили права управлять транспортными средствами. Им также продлили меру пресечения пока приговор не вступит в силу. Обвиняемые в течение 30 дней могут подать апелляции. Ранее адвокаты Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП.


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