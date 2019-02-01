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Гладковский приостанавливает свои полномочия в СНБО

Сегодня, 14:53 citynews.net.ua | Напечатать

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены, сообщили в пресс-службе Совета.

«В расследовании, как и в большинстве материалов такого жанра, содержатся ссылки исключительно на анонимные источники, оно состоит из компиляции общеизвестных фактов и грязных фейков. Впрочем, это не придает сюжету правдоподобия. В целом категорически отвергаю все обвинения, прозвучавшие в так называемом расследовании», - заявил чиновник.

«Чтобы предотвратить любые инсинуации лично обращаюсь и к Главной военной прокуратуре, и к НАБУ с заявлением о скорейшей проверке всех изложенных в «расследовании» фактов, и дать ответы всему обществу и мне лично», - добавил он.

На время проверки Гладковский попросил приостановить его полномочия как первого заместителя секретаря СНБО Украины и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. «Соответствующие заявления подаю немедленно», - заявил он.

Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info (программа «Наші гроші») представила фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.


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