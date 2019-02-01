Под Одессой задержали автобусы с вооруженными людьми

Полиция Одессы на въезде в город задержала автобусы с вооруженными людьми.

Об этом сообщает Facebook областной полиции.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми. Для проверки данной информации на въезд в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования.

"Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе", - говорится в сообщении.