МИД Украины в 5 годовщину оккупации Крыма призывает усилить давление на Россию

Министерство иностранных дел Украины в пятую годовщину оккупации Крыма призвало международное сообщество усилить давление на Россию для соблюдения ею норм международного права.

Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.

Как отмечается, Украина призывает всеми возможными дипломатическими средствами предотвратить дальнейшую эскалацию России в Украине.

"Мы призываем международное сообщество продолжать давление на Российскую Федерацию всеми политическими и дипломатическими средствами, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию России в Украине, заставить государство-агрессор выполнять свои обязательства и придерживаться норм международного права", - говорится в сообщении.

Также в МИД напомнили, что 5 лет назад, 26 февраля 2014 года, крымские татары и проукраинские активисты в Симферополе выступили перед пророссийским толпой в поддержку территориальной целостности Украины. В результате этих столкновений погибли два человека и еще несколько десятков получили ранения.