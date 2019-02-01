Верховный суд вернул рассмотрение дела Савченко и Рубана в суд Киева

Дело Надежды Савченко и Владимира Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд города Киева.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

"Уголовное производство по обвинению В. Рубана и Н. Савченко будет рассматривать Соломенский районный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня, 25 февраля, коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, рассмотрев ходатайство защитников Савченко и Рубана, ходатайство прокурора отдела Главной военной прокуратуры ГПУ и представления Черниговского апелляционного суда о направлении дела из Черниговского районного суда в другой суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов, постановила направить уголовное производство на рассмотрение в Соломенский районный суд города Киева.