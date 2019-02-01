На Запорожье пенсионерка разнесла агитационную палатку

Жительница города Вольнянск повредила агитационную палатку одного из кандидатов в президенты Украины.

Инцидент произошел днем 25 февраля на улице Бочарова, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила всех свидетелей происшествия. В результате проверки полицейские установили, что местная жительница 1944 года повредила агитационную палатку.

В настоящее время в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).