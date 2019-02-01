С начала года на пожарах погибли 453 человека

С начала 2019 года на пожарах в Украине погибли уже 453 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, жизнь сразу 12-ти человек забрал огонь на протяжении прошлых суток 24 февраля. Еще восемь граждан получили травмы различной степени тяжести.

«Спасатели не устают подчеркивать, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет, а главная причина пожаров - человеческий фактор. Люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы», – говорится в сообщении.