Город Смела снова может остаться без отопления

Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности НАК Нафтогаз Украины не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП Смилакомунтеплоэнерго на март 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

НАК заявляет, что предоставила предприятию все возможные скидки и отсрочки расчетов, предусмотренные законодательством. Однако производитель тепла уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризированной задолженности.

"Ответственность за стабильное прохождение отопительного сезона в городе Смела лежит на коммунальном предприятии и органах местного самоуправления, которые выступили гарантами выполнения заключенных договоров реструктуризации", - заявляют в Нафтогазе.

В компании отмечают, что задолженность теплопоставляющих предприятий г. Смела Черкасской области составляют 85,5 млн грн.