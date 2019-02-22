Крымская прокуратура изучает экологические последствия от строительства Керченского моста

Прокуратура АР Крым (Киев) расследует ряд экологических преступлений на аннексированном полуострове.

Об этом заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, передает ZN.UA.

Он отметил, что расследования касаются «Крымского титана», завода «Бром», Крымского содового завода, а также строительства Керченского моста, который в данный момент наносит вред не только Азовскому, но и Черному морю.

«Сейчас идет эколого-инженерная экспертиза по этому поводу, и в ближайшее время ждем ее результаты. Мы работаем над анализом законодательства и предлагаем Генеральной прокуратуре наши идеи по тем или иным проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Основная задача на этот год — сделать полуостров неподъемным для страны-агрессора», — подчеркнул прокурор.