Правозащитники узнали, куда этапировали Балуха из Краснодара

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в СИЗО города Армавир Краснодарского края.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

Правозащитники отмечают, что у крымчанина до сих пор нет теплых вещей, так как накануне этапа в его жены Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблока он в настоящее время один.

"Ранее мы сообщали, что 21 февраля 2019 года, поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО города Краснодара. Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны", - говорится в сообщении.

Также правозащитники подчеркивают, что подобные действия властей РФ по отношению к Балуха нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации.