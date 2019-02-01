В Черкасской области военнослужащего будут судить по подозрению в убийстве

В Черкасской области направлено в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего одной из воинских частей области, которого подозревают в убийстве жителя Смелы.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Сообщается, что 1 октября 2018 года в домовладении в городе Смела Черкасской области было обнаружено тело без признаков жизни с тринадцатью ножевыми ранениями. Установлено, что пострадавший проживал сам. Свидетелей трагического происшествия также обнаружено не было.

Военная прокуратура и Национальная полиция провелип комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных (розыскных) действий, по результатам которых было установлено лицо, совершившее указанное уголовное правонарушение.

Подозреваемым в убийстве оказался военнослужащий одной из воинских частей Черкасской области, которого по решению суда сразу взяли под стражу без права внесения залога. Все обстоятельства совершенного убийства уже установлены.

Обвинительный акт в отношении задержанного военнослужащего по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.