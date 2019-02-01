В Сумах заммэра объявили подозрение из-за смерти ребенка в лифте

В Сумах заместителю городского головы Александру Журбе объявили подозрение из-за смерти ребенка в лифте.

Об этом сообщает областная прокуратура.

Сообщается, что вчера Журбе сообщили о подозрении в халатности, которая привела к гибели 2,5 месячного младенца в лифте. В частности, чиновник отвечал за контроль за эксплуатацией жилищного фонда, в том числе содержанием лифтового хозяйства. Он также возглавляет комиссию по обеспечению бесперебойной и безопасной работы лифтов.

Кроме того, подозрение вручили главе Департамента инфраструктуры Сумского городского совета Григорию Яременко, который заключал договоры на капремонты более 180 лифтов, однако не обеспечил контроль за ремонтными работами.

Сообщается, что уже через месяц после капремонта лифта жильцы начали жаловаться на его работу.