Раскрыта схема незаконного ввоза элитных авто в Украину

Следователи Госбюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты обязательных таможенных платежей, которые затем продавались по поддельным документам.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, схема организована с участием сотрудников Львовской таможни.

Автомобили премиум-класса незаконно ввозились на территорию Украины или в режиме временного ввоза, или с документами дипломатических представительств иностранных государств, то есть не уплачивались обязательные таможенные платежи, затем изготавливались поддельные документы о таможенной стоимости и происхождения автомобилей. В автомастерских номера узлов и агрегатов переделывались под имеющиеся свидетельства собственности, затем автомобили с поддельными документами и номерами продавались на территории Украины.

В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля «Мерседес», в результате чего государственный бюджет недополучил 658 тыс. гривен.

Проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни, а также по месту жительства должностных лиц таможни. Сейчас устанавливается количество автомобилей, которые были незаконно ввезены на территорию Украины с участием данных сотрудников, и ущерб, нанесенный государству в результате реализации схемы.