В Киеве избили «догхантера» Святогора

В Киеве на улице Щусева избили догхантера Алексея Святогора, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Происшествие произошло вчера около станции метрополитена. Злоумышленники скрылись с места преступления, а потерпевшего доставили в больницу.

Правоохранители опросили заявителя и свидетеля инцидента. По их словам, нападавших было двое, они были в темной одежде.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, избивших мужчину.

Как сообщает интернет-издание, в котором работает Святогор, инцидент произошел после окончания заседания в Шевченковском суде, на котором рассматривалось его дело.

Напомним, догхантера Святогора задержали 8 июня 2018. Он открыто заявлял, что убивает бездомных собак. 11 июня Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Однако в конце месяца его отпустили под домашний арест.