В Харькове взорвали два банкомата

Ночью неизвестные взорвали два банкомата в Харькове, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Пострадавших нет. Сумма похищенных средств устанавливается.

События произошли 22 февраля в Новобоварском и Шевченковском районах.

"В 3:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты. В 3:26 трое мужчин в масках на улице Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке. Один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других - в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный", - говорится в сообщении.

По данным свидетеля, с места преступления злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета.

"Для поиска преступников по городу введена в действие полицейская операция "Сирена". В 3:50 на улице Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет", - сообщили в полиции.

Указано, что информация о событиях зарегистрирована в районных отделах полиции. Правоохранители принимают меры по установлению личностей подозреваемых.

Напомним, в Харькове на улице Врубеля неизвестные взорвали и ограбили банкомат ПриватБанка. Так, банк объявил награду в 50 тысяч гривен каждому, кто сможет предоставить информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.